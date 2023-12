Manzini vola in Sud America con Rocco Schiavone

Saranno lo scrittore e sceneggiatore Antonio Manzini, con la presentazione dell’ultima indagine del vicequestore Rocco Schiavone "Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico misteriosamente scomparso in Sud America?" (Sellerio), e il drammaturgo, performer e storyteller Luca Scarlini, con un incontro su Pier Vittorio Tondelli a partire dalle pagine di uno dei suoi romanzi più celebri, "Camere separate", i protagonisti dei prossimi appuntamenti firmati "La città dei lettori", progetto culturale a cura di Fondazione CR Firenze e Associazione Wimbledon APS, con la direzione di Gabriele Ametrano, in programma alla Biblioteca comunale di Bagno a Ripoli (via Belmonte 38).

Si parte oggi alle 17.30 con Manzini, che in dialogo con Simone Innocenti torna a raccontare i fantasmi del suo celebre personaggio, questa volta a migliaia di chilometri dalla odiata Aosta sulle tracce di due compagni di vita: Sebastiano, fuggito da una colpa e dalla conseguente punizione, e Furio, lanciatosi sulle sue tracce. Il 15 dicembre, alle 17.30, sarà la volta di Scarlini, che tra storia e attualità, tra anni Ottanta e giorni nostri, approfondirà l’animo e la creatività di Tondelli ripercorrendo col pubblico alcuni momenti della loro amicizia. Entrambe le iniziative sono in collaborazione con Biblioteca comunale di Bagno a Ripoli e con Comune di Bagno a Ripoli (ingresso gratuito fino a esaurimento posti, info www.lacittadeilettori.it).