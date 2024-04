Manutenzione cimiteri comunali: al via interventi per 150mila euro

Firenze, 6 aprile 2024 - Oltre 150mila euro di lavori. Via libera da parte della giunta al un piano di manutenzione che riguarderà alcuni cimiteri cittadini, in particolare quelli delle Porte Sante e di Santa Lucia al Galluzzo. Il programma dei lavori è contenuto nella delibera presentata dalle assessore Maria Federica Giuliani e Elisabetta Meucci e riguarda, sostanzialmente, opere di manutenzione straordinaria, riqualificazione e messa in sicurezza di immobili e aree che fanno parte dei complessi cimiteriali. In particolare gli interventi serviranno a risolvere i problemi causati dal degrado delle parti strutturali e delle coperture. "Così come quelli in corso a Trespiano, questi interventi si inseriscono nel percorso più generale di sistemazione e manutenzione dei cimiteri del nostro territorio - hanno sottolineato le assessore Giuliani e Meucci - attraverso la programmazione vogliamo garantire un buon standard qualitativo e di accoglienza dei cimiteri e gli investimenti che abbiamo deliberato vanno proprio in questa direzione. I cittadini hanno il diritto che questi luoghi, che custodiscono memorie e affetti dei loro cari, siano ben tenuti".