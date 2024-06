Da Kata alla storia di Filippo Zanella, manifestazione a Roma

Firenze, 25 giugno 2024 - La disperazione, l'idea di una figlia o un figlio che spariscono. All'improvviso. L'ansia delle prime ore, col nodo in gola perché sai che la situazione può variare. E invece, purtroppo troppo spesso, passa il tempo e non ci sono novità. In alcuni casi, vedi la vicenda di Kata, la bambina sparita a Firenze il 10 giugno 2023, le novità tardano arrivare: della bambina non si hanno notizie da un anno e il clima che si respira non è certo quello dell'ottimismo. In altri casi c'è un lieto fine: è ad esempio la storia del fisioterapista cesenate Filippo Zanella, alla ricerca della figlia Noemi da settembre 2021 (era con la compagna in Polonia ma non si avevano altre informazioni) e che alla fine è stata ritrovata all'inizio di giugno in una città al confine tra Polonia e Ucraina. Una storia, quest'ultima, assurda e complicata, che ha messo a dura prova Zanella che ora si coccola, giustamente, sua figlia. L'impegno di Zanella però va avanti anche perché, come lui stesso ha ricordato, “la media è di un figlio rapito al giorno”. Decisamente troppo. Così da Firenze (in attesa di notizie positive) a Cesena, passando per Roma, c'è un filo che lega tutte queste storie: il coraggio di chi vuole a tutti i costi recuperare i propri figli. Proprio a Roma, il prossimo 28 giugno, ci sarà una manifestazione a Roma, organizzata da Luvv, la lega degli uomini vittime di violenza: nel dettaglio dalle ore 9 alle 12 ci sarà un raduno in via di San Nicola de' Cesarini (largo di Torre Argentina), un raduno dei patri vittima di sottrazione nazionale e rapimenti internazionali dei figli. Una delle guide della giornata sarà proprio Filippo Zanella, il padre che non si è mai arreso e ha sempre cercato la figlia. “I rapimenti di minori necessitano di interventi immediati”, ha sempre ripetuto Zanella. E se la sua è una storia a lieto fine ce ne sono tante altre in Italia o nel mondo dove si aspettano notizie positive. A cominciare da Firenze, da Kata.