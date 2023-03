Manifestazione ex Gkn del 25 marzo, ecco da dove passa il corteo

Un corteo degli operai ex Gkn (Foto NewPressPhoto)

Firenze, 24 marzo 2023 – Domani, 25 marzo, è in programma la manifestazione ex Gkn con corteo da Novoli alla zona della Fortezza da Basso, a Firenze,. Il concentramento, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, è previsto nell’area universitaria di Novoli a partire dalle 14.

Da dove passa il corteo

Il corteo si svolgerà sull’itinerario viale Guidoni-via del Ponte di Mezzo-via Mariti-piazza Dalmazia-via Corridoni-via del Romito-Rampa Spadolini fino ai Giardini della Fortezza da Basso (orario di arrivo indicativo 17.30-18) con possibili disagi alla circolazione e al trasporto pubblico. La polizia municipale, impegnata con oltre 25 pattuglie, disporrà chiusure alla circolazione a monte del percorso del corteo in particolare nelle zone di viale Guidoni-via Forlanini-via di Novoli, via Mariti-piazza Dalmazia-viale Morgagni-via Corridoni e via dello Statuto-largo Martiri delle Foibe.

Autobus e tramvia

Previste numerose deviazioni per il trasporto pubblico e non si escludono sospensioni temporanee del servizio tranviario: disposta inoltre la chiusura di alcune fermate della linea T1 in prossimità del percorso del corteo (dalle 14 fino a cessate esigenze la fermata Dalmazia e dalle 17 fino a cessate esigenze le fermate Fortezza e Fallaci).

Niccolò Gramigni