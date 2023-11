Manifestazione a Firenze per Giulia, oltre quattromila persone al corteo: “Se domani tocca a me voglio essere l’ultima” Piazza Santissima Annunziata stracolma di persone. Cartelloni, pentole, fischietti e cori: il corteo per la ragazza uccisa e per tutte le vittime di femminicidio risuona tra le vie del centro