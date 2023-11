Manifestazione per Giulia Cecchettin, oltre mille persone a Pisa: “La nostra rabbia cresce”

Pisa, 20 novembre 2023 – Cresce la rabbia. Sono oltre mille le persone alla manifestazione a Pisa per Giulia Cecchettin, promossa dal movimento ‘Non una di meno’. Il corteo sfila tra le vie principali del centro per ricordare l’ultima vittima di femminicidio in Italia e soprattutto per dire basta alla violenza contro le donne.

La manifestazione a Pisa per la morte di Giulia Cecchettin (Foto Enrico Mattia Del Punta / Valtriani)

"Oggi siamo qui per queste strade – ha detto una delle promotrici del corteo – non perché siamo tristi, non perché vogliamo piangere. Questo corteo non è un funerale, né una commemorazione: siamo qui perché la nostra rabbia cresce ogni volta che la vita di una nostra sorella viene spezzata, ogni volta che proviamo paura o ci sentiamo impotenti. Facciamo un appello alla città: non chiediamo di accendere un cero né di piangere tutti insieme. Chiediamo di stringervi, di infuriarvi insieme a noi. Chiediamo di essere scintilla di quel fuoco che ci muove”.