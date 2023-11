Centri antiviolenza, dove e come chiedere aiuto in Toscana

Firenze, 20 novembre 2023 - L’omicidio di Giulia Cecchettin ha scosso profondamente il Paese ed ha riportato con forza alla ribalta il tema della violenza contro le donne.

Ma cosa fare se, nella nostra regione, si è vittime di violenza? La Toscana può vantare una rete ben strutturata di Centri Antiviolenza, che offrono un ampio ventaglio di servizi, inclusi supporto psicologico, consulenza legale, alloggio temporaneo, e programmi educativi volti a sensibilizzare la comunità sulla violenza di genere.

I Centri Antiviolenza in Toscana mettono a disposizione professionisti esperti nel fornire sostegno psicologico a coloro che hanno subito violenze. Attraverso i professionisti, si aiuta le vittime a superare il trauma.

Chi è vittima di violenza deve molto spesso richiede l’intervento di un legale. Ecco, i Centri Antiviolenza si occupano anche di questo importantissimo aspetto.

Per le vittime che si trovano in una situazione di pericolo immediato, molti Centri Antiviolenza offrono alloggio temporaneo sicuro e riservato.

Il numero da contattare, in caso di abusi e violenze, è il 1522, numero gratuito di pubblica utilità antiviolenza e stalking. Chiamandolo, la vittima ha tutte le informazioni necessarie per contattare il Centro Antiviolenza più vicino a casa. Il numero è attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno ed è accessibile gratuitamente, sia da rete fissa che mobile, con un'accoglienza disponibile nelle lingue italiano, inglese, francese, spagnolo e arabo.

I consultori svolgono un’azione preziosa. Ancora, c’è poi l'app gratuita Youpol della Polizia di Stato attraverso la quale è possibile segnalare i reati di violenza. Le segnalazioni inviate alla Polizia di Stato sono automaticamente geo-referenziate. Tutte le segnalazioni, inviabili anche in forma anonima, vengono ricevute dalla Sala Operativa della Questura competente per il territorio. Per chi non vuole registrarsi fornendo i propri dati, è prevista la possibilità di fare segnalazioni in forma anonima.

Se la vittima deve rivolgersi al Pronto Soccorso, oltre al Codice Rosa, saranno attivati i percorsi legati alla tua situazione clinica. Il Codice Rosa è un percorso di accesso al Pronto Soccorso riservato a tutte le vittime di violenza, in particolare donne, bambini e persone discriminate.

Importante: chi subisce violenza non deve aver timore di chiamare il 112 in caso di aggressione fisica o di minaccia, di violenza psicologica, di necessità di fuggire coi figli o di minacce fatte con armi.

Provincia di Arezzo

Associazione Pronto donna onlus; email: [email protected], indirizzo web: www.prontodonna.it

Città metropolitana di Firenze

Associazione Artemisia Centro donne contro la violenza "Catia Franci" Onlus; email: [email protected] , indirizzo web: www.artemisiacentroantiviolenza.it

Centro Aiuto donna Lilith; email: [email protected], indirizzo web: www.lilithcentroaiutodonna.it

Provincia di Grosseto

Centro Antiviolenza Olympia Grosseto, email: o[email protected] indirizzo web: www.olympiadegouges.org

Centro Antiviolenza Olympia Orbetello, email: cavorbet[email protected], indirizzo web: www.olympiadegouges.org

Tutto è Vita - Elisabetta Fiorilli, email: antiviolenza.t[email protected] indirizzo web: www.tuttoevita.it//index.html

Provincia di Livorno

Ippogrifo; email: centrodo[email protected], indirizzo web: www.associazioneippogrifo.it

Randi: email: inf[email protected] indirizzo web: www.associazionerandi.org

Centro donna; email: [email protected] indirizzo web: www.centroantiviolenzavallietrusche-elba.it

Provincia di Lucca

Casa delle Donne e Centro antiviolenza "L'una per l'altra"; email: centroantiviolenzavi[email protected], indirizzo web: www.casadelledonneviareggio.it

Centro di ascolto Associazione Luna onlus; email: [email protected], indirizzo web: www.associazioneluna.it

Centro Antiviolenza Non ti scordar di Te; [email protected], indirizzo web https://nontiscordardite.wixsite.com/ntsdt

Provincia di Massa Carrara

Centro donna Lunigiana; email: [email protected], indirizzo web: www.sdslunigiana.it

Donna chiama donna; email: [email protected], indirizzo web: www.cifcarrara.net

D.U.N.A. Donne Unite Nell'Antiviolenza; email: [email protected], indirizzo web: www.arparita.blogspot.it

Associazione Sabine email: [email protected] indirizzo web: www.ginestrafederazioneantiviolenza.org/le-associazioni/%EF%BB%BF%EF%BB%BF-associazione-sabine-montignoso-ms/

Provincia di Pisa

Associazione Casa della donna; email: [email protected], indirizzo web: www.casadelladonnapisa.it

Centro antiviolenza Frida Kahlo; email: assoc[email protected], indirizzo web: www.associazionefrida.it

Provincia di Pistoia

Aiuto Donna; Servizio del Comune di Pistoia c/o Assessorato Politiche Sociali; email: [email protected], indirizzo web: www.aiutodonna.info

Liberetutte; email: [email protected], indirizzo web: www.liberetutte.org

Provincia di Prato

La Nara; email: [email protected], indirizzo web: www.alicecoop.it

Provincia di Siena

Donna chiama donna; email: [email protected]

Donna Amiata Valdorcia; email: donnaamiata[email protected], indirizzo web: www.uc-amiatavaldorcia.gov.it

Amica donna; email: [email protected], indirizzo web: www.associazioneamicadonna.it

DonneInsiemeValdElsa; email: donneinsiemevaldels[email protected], indirizzo web: www.donneinsiemevaldelsa.blogspot.it