Manifattura Tabacchi continua a crescere e presenta le nuove residenze Zenit

Firenze, 8 maggio 2024 - “Un altro gioiellino che aggiungiamo alla nostra collezione”. Queste le parole con cui Michelangelo Giombini, ceo di Manifattura Tabacchi Development Management Srl, ha presentato il progetto residenziale che darà nuova vita all’attuale edificio da cui si accede al quartiere contemporaneo fiorentino, nato dalle ceneri dell’ex fabbrica di tabacchi. Si chiama Zenit il nuovo progetto, firmato dallo studio di architettura internazionale Quincoces Dragò & Partners guidato da David Lopez e Fanny Bauer Grung.

Come nel caso di Anilla e Puro, anche stavolta parliamo di appartamenti di design, non certo per tutte le tasche. 34 le unità abitative che sorgeranno: gli appartamenti andranno da un minimo di 50 metri quadrati a 130. I rendering mostrano aree esterne, anche vista Duomo, campanile di Giotto e Palazzo Vecchio, grandi fino a 120 metri quadrati. E interni da sogno, ispirati alle sfumature calde e terrose del tabacco. Per i residenti, poi, fitness area, bike lab, bike storage, rooftop garden comune attrezzato, delivery area. Insomma, un’offerta residenziale di alto livello che, come hanno spiegato gli architetti David Lopez Quincoces e Fanny Bauer Grung, “è il risultato di un attento bilanciamento tra il conservare gli elementi storici esistenti e la necessità di introdurre elementi contemporanei”. Insomma, “il passato industriale si intreccia al presente, mantenendo la poesia del luogo, che è ricco di ispirazione e fascino”.

Scopriamo intanto che i 45 appartamenti delle residenze Puro e Anilla sono stati “venduti per oltre il 90% sulla carta”, fa sapere Giombini. Ma chi è che ha scelto Manifattura Tabacchi per viverci? Si tratta di stranieri che già da tempo vivono a Firenze e di qualche fiorentino, attratto da un luogo, specifica Giombini, “ricco di servizi, di attività, di eventi e di spazi verdi”.

Ecco che presto aprirà un centro Synlab e poi ci sarà anche un asilo. Il nuovo posteggio di Manifattura Tabacchi è giù funzionante, anche se pare che i fiorentini per ora non lo abbiano scoperto. La conclusione dei lavori per il progetto Zenit è prevista entro marzo 2026. Le nuove residenze sono già disponibili per l’acquisto. I prezzi? Si va dai 4500 euro al metro quadro fino ai 7000.

Prosegue così il piano di riqualificazione promosso dalla società immobiliare del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti e da Aermont Capital con il coordinamento di Manifattura Tabacchi Development Management Srl, che prevede il recupero, entro il 2026, della storica area industriale cittadina, per un totale di 110.000 metri quadrati trasformati in spazi commerciali e direzionali, spazi culturali e di formazione, aree residenziali, hospitality e aree verdi pubbliche.

“Zenit - sottolinea Giombini, - è una tappa importante di questo percorso, perché rappresenta perfettamente la sintesi di tradizione e avanguardia progettuale e promuove uno stile di vita di qualità, mettendo al primo posto la cura dell’ambiente e delle persone. Il nostro obiettivo è creare un modello di rigenerazione urbana sostenibile, scegliendo di conservare anziché demolire, di valorizzare gli spazi verdi e offrire alla community di residenti, professionisti, studenti e turisti un ambiente stimolante dal punto di vista architettonico, culturale e professionale”. Una curiosità: i residenti di Manifattura Tabacchi vivranno all’interno di una comunità energetica. Insomma, l’antico cuore industriale diventa green.