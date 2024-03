Mangiano al ristorante e scappano

Lunedì centinaia di giovani hanno affollato i convogli diretti a Viareggio per darsi appuntamento sul mare, scrivere le proprie speranze sulla sabbia e, perché no, godersi qualche goliardata, tipo un tuffo fuori stagione a dispetto di un’aria tutt’altro che tiepida, prima di scatenarsi a ritmo di musica di fronte al truck attrezzato dal Comune per accogliere i ragazzi. La classica festa per i cento giorni alla maturità.

Qualcuno, però, ha approfittato del caos di una giornata di libertà per andare oltre, e adesso potrebbe pagarne le conseguenze perché le facce sono state immortalate dalla videosorveglianza interna.

Nel tardo pomeriggio di lunedì, poco prima delle 19, quattro ragazzi, secondo le prime indiscrezioni, originari del fiorentino si sono fermati al bar L’Officina del Gusto, in piazza Pacini sul lungocanale, per uno spuntino prima di riprendere la via di casa.

Si sono seduti fuori, hanno ordinato quattro panini e le bibite, per poi approfittare di un momento di assenza del gestore per levare le tende e andar via senza pagare.