Mancini-gol: "Per sempre con noi"

La sorella del calciatore della Roma, Gianluca Mancini, è la fidanzata del fratello minore di Mattia Giani, Elia, anch’egli calciatore, che milita nella formazione veronese del Legnago, in serie C. Per questo il difensore della Roma e della nazionale azzurra, originario di Montopoli, ha vissuto da vicino la tragedia di domenica scorsa a Campi Bisenzio. Così dopo il gol segnato da Mancini nella sfida di Europa League contro il Milan ha mostrato una maglietta con scritto: "Ciao Mattia per sempre con noi". Poi nell’intervista post partita: "Purtroppo è successo quello che è successo – dice il difensore –, è una dedica per Mattia Giani, per la sua famiglia, che in questo momento stanno veramente soffrendo. Ho fatto questo gesto per dare un piccolo aiuto, un po’ di forza per loro".