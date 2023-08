Kata scomparsa da 2 mesi, la mamma Katherine torna a lavorare

Firenze, 7 agosto 2023 – Dopo la scomparsa da poco meno di 2 mesi della piccola Kataleya, la mamma Katherine Alvarez torna a lavorare. Come prima della sparizione della piccola, la madre di Kata fa la commessa in un supermercato. Tuttavia, è stata assegnata a un altro punto vendita, ora in centro a Firenze.

Ieri, in uno sfogo con i legali, la madre di Kata ha dichiarato: “Vorrei sapere se mia figlia è viva, se sta bene, sono passati due mesi e stare così senza sapere nulla mi fa stare male. Non si può stare così senza sapere niente”.