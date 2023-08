Kata scomparsa a Firenze, la mamma: “Vorrei sapere se è viva. Sto male”

Firenze, 6 agosto 2023 – “Vorrei sapere se Kata è viva, se sta bene, sono passati due mesi e stare così senza sapere nulla mi fa stare male. Non si può stare così senza sapere niente. Chi sa di Kata mi faccia sapere qualcosa”. Con queste parole Katherine Alvarez, la mamma di Kataleya Mia Alvarez Chicllo, la bambina di 5 anni scomparsa a Firenze dallo scorso 10 giugno, si sfoga con i legali.

"Spero che la nuova indagine serva a trovarla”, ha detto la madre della piccola ai suoi avvocati in merito alla perquisizione dei cellulari, il suo e quello del marito, Miguel Chicclo Romero. La coppia, che non è indagata, è rimasta fino a sabato sera tardi negli uffici dell'Arma in attesa che la copiatura dei dati si completasse.

Oggi i genitori della piccola hanno parlato anche al Tg1. “Non abbiamo nascosto nulla – ha dichiarato la madre e il padre della piccola – spero che mio fratello abbia detto tutta la verità”, hanno sottolineato in merito all’arresto dello zio Abel Alvarez Vasquez, detto Dominique, 29 anni.