Maltempo Firenze, bomba d’acqua a Bagno a Ripoli. Strade allagate e smottamenti

Bagno a Ripoli (Firenze), 24 maggio 2023 – Il maltempo si è abbattuto – breve ma intenso – su Bagno a Ripoli: “Una bomba d’acqua si è abbattuta sul nostro territorio oggi pomeriggio”, scrive sui social il sindaco Francesco Casini, che parla di una “impressionante quantità di acqua caduta in breve tempo”.

Allagamenti a Bagno a Ripoli

Si sono verificate alcune criticità sui reticoli idraulici, con tanto di smottamenti e piccole frane che si sono venute a creare in via Roma, in località Taiano. Problemi anche per la viabilità “e si consiglia – scrive ancora il sindaco – a chiunque debba raggiungere le frazioni del comune di Rignano di passare dalla Sp 34 via di Rosano. Problemi si registrano anche in alcuni tratti sulla Sp 56 via di Tizzano tra Capannuccia e Quarate. La situazione per fortuna con il cessare delle piogge si sta normalizzando e i danni restano limitati. Si consiglia comunque massima prudenza e attenzione”.

Le previsioni per la serata riportano possibili precipitazioni e schiarite.