Meteo Firenze, bufera nel giorno della finale di Coppa Italia: le previsioni di stasera

Firenze, 24 maggio 2023 – Il maltempo arriva a Firenze. Nel giorno della finale di Coppa Italia, nel pomeriggio è iniziata a cadere la pioggia, ma sono soprattutto i tuoni a far paura. Stasera sono stati allestiti otto maxischermi in giro per Firenze per poter vedere la partita Fiorentina-Inter. E adesso il peggioramento del tempo potrebbe mettere a rischio la festa. Ecco dunque le previsioni di stasera e questa notte.

Il Consorzio Lamma prevede: per le ore 17 pioggia e schiarite. Nuvoloso dalle ore 20.

3bMeteo scrive: temporale a Firenze alle ore 17, ma dalle 18 dovrebbe smettere la pioggia. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso.

Per ilMeteo.it temporali e schiarite alle 17, ma dalle 19 in poi nuvoloso o nubi sparse.

Intanto, per domani giovedì 25 maggio, è stata diramata allerta meteo gialla su tutta la regione Toscana, compresa Firenze, ad eccezione dell’Arcipelago. Prevista pioggia forte e rischio idrogeologico. Il codice giallo è valido dalle ore 12 alle ore 22 di giovedì.