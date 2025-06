Maltempo, al via la ricognizione. Famiglie e aziende presentano i danni

di Leonardo BartolettiFino ad oggi la conta dei danni era stata quella relativa al patrimonio pubblico. Ora inizia anche la ricognizione dei danni del maltempo dello scorso mese di marzo per quanto riguarda aziende e privati cittadini. E’ infatti stato attivato il portale della Regione Toscana per la ricognizione dei danni e la presentazione delle domande di contributo a seguito degli eventi meteorologici verificatisi nei mesi di febbraio e marzo 2025. La procedura è rivolta a soggetti privati, nuclei familiari, enti, associazioni e titolari di attività economiche colpiti dagli eventi, secondo le modalità e le tempistiche definite dalle ordinanze commissariali.

La presentazione delle domande deve avvenire tramite accesso autenticato con Spid, Cns o Cie. Possono presentare domanda i nuclei familiari e le associazioni senza scopo di lucro con compilazione tramite il portale https://servizi.toscana.it/RT/formulari-generici/#/catalogo. In questo caso la scadenza è quella del 31 luglio 2025.

Per i titolari di attività economiche e produttive nei settori agricolo, pesca e acquacoltura il portale è https://artea.toscana.it, con scadenza 27 agosto 2025. Imprese, liberi professionisti, altri soggetti con partita Iva iscritti al Rea possono rivolgersi attraverso , con scadenza 27 agosto 2025. Infine i nuclei familiari sgomberati o evacuati con spese per sistemazione autonoma, che possono fare richiesta attraverso la modulistica disponibile agli uffici comunali. In questo casso la scadenza è quella del 7 luglio 2025.

Per facilitare i cittadini nella compilazione e presentazione delle domande, i Comuni di Pontassieve, Pelago e Rufina hanno predisposto sportelli di supporto con operatori, secondo il seguente calendario: Pontassieve, Palazzo Comunale ogni martedì fino al 29 luglio, dalle 9 alle 13; San Francesco, Pelago, Villino Meucci, ogni giovedì fino al 31 luglio, dalle 9 alle 13; Rufina, nella sede dell’Unione dei Comuni in via XXV Aprile, ogni mercoledì fino al 30 luglio dalle 9 alle 13.

Solo dopo questa ricognizione sarà possibile avere un quadro più completo dei danni complessivi del maltempo in Valdisieve. Dove, peraltro, il comune di Pontassieve stanziò 1,5 milioni euro per gli interventi di somma urgenza attivati a seguito degli eventi di maltempo di metà marzo. Particolarmente colpite, sul territorio, le strutture sportive di Pontassieve, Rufina e Pelago, per le quali la Regione ha già stanziato 1,2 milioni di euro.