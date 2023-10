Malore in palestra, “salvato con il defibrillatore”

San Piero a Sieve (Firenze), 22 settembre 2023 – Per la seconda volta nel giro di poche settimane nel territorio di Scarperia e San Piero un defibrillatore in luoghi pubblici ha contribuito a salvare una vita. Questa mattina, infatti, un uomo di 54 anni ha accusato un grave malore non appena arrivato all’interno della palestra Sporting Club Borgonuovo di San Piero a Sieve. Ed è stato salvato anche grazie al tempestivo utilizzo di questa importante attrezzatura.

I fatti sono ricostruiti da Alessandro Brogi, il titolare della struttura: "Erano circa le 8.15, stava iniziando a fare attività quando improvvisamente si è sentito male. In quel momento - racconta - erano presenti gli istruttori Gianni Dei e Felice Pesce, che sono tra quelli più esperti nell’uso del defibrillatore che abbiamo in palestra, e grazie alla loro prontezza l’intervento è stato immediato”.

Sono infatti subito iniziate le manovre salvavita, e in questi casi anche i secondi sono preziosi. "In breve - continua Brogi - sono arrivati il 118 e l’elisoccorso Pegaso, che lo ha portato a Careggi dove è già stato operato”.

Solo poche settimane fa nel centro di Scarperia un’altra persona, in quel caso una donna, era stata salvata grazie al tempestivo uso del defibrillatore del centro commerciale da parte di una passante formato al suo utilizzo. E questi apparecchi salvavita si confermano sempre più importanti.