Il malore in hotel, poi la corsa in ospedale. Fiorentina in ansia per Joe Barone

Bergamo, 17 marzo 2024 – Si sarebbe sentito male poco dopo l’ora di pranzo, mentre si trovava in compagnia della squadra. Fiorentina in ansia per le condizioni del direttore generale Joe Barone, colpito da un malore poco prima della gara in programma oggi alle 18 a Bergamo contro l’Atalanta.

Barone è stato immediatamente soccorso dai giocatori che si trovavano in albergo, ma una volta capita la gravità della situazione sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Il direttore generale della Fiorentina è stato quindi trasportato con l’elisoccorso all’ospedale San Raffaele di Milano, dove è stato immediatamente ricoverato.

Quando si è sentito male, in base a quanto appreso, Barone era in compagnia di alcuni giocatori e dei dirigenti. La squadra aveva pranzato ed era in attesa di partire per lo stadio. La partita contro l’Atalanta è stata rinviata a data da destinarsi.