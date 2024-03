Fiorentina, Joe Barone colto da malore a Bergamo. Rinviata la partita con l’Atalanta

Bergamo, 17 marzo 2024 – Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, è stato colto da un grave malore poche ore prima dell’inizio della partita di Bergamo fra l’Atalanta e i viola.

Il direttore generale viola si è sentito male in albergo a Grassobbio (Bergamo), vicino all'aeroporto di Orio al Serio, dove la Fiorentina era in ritiro prima della partita con l'Atalanta. A quanto si apprende il dg è stato portato in ospedale con un’eliambulanza all’ospedale San Raffaele di Milano.

📢 Si comunica che è disposto il rinvio a data da destinarsi della gara Atalanta vs Fiorentina, programmata per oggi, 17 marzo 2024 con inizio alle ore 18.00. #SerieATIM💎 — Lega Serie A (@SerieA) March 17, 2024

La partita con l’Atalanta è ufficialmente rinviata.

IN AGGIORNAMENTO