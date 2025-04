Fiorentina, Kean è tornato. Da oggi a disposizione di Palladino, obiettivo Betis Siviglia

Firenze, 29 aprile 2025 - E' il giorno del ritorno di Moise Kean in casa Fiorentina. L'attaccante della Nazionale è atteso nel pomeriggio al Viola Park per una seduta di allenamento differenziato, non essendosi potuto allenare nei giorni in cui è stato a Parigi con la famiglia. Atteso anche l'abbraccio con mister Palladino e con tutti i compagni, che ritrovano il loro trascinatore a due giorni dalla sfida contro il Betis Siviglia, valida per la semifinale d'andata di Conference League. Il gruppo non lo ha mai lasciato solo un secondo nel corso della settimana e gli ha dedicato le vittorie ottenute. Anche la società è rimasta sempre in contatto con il suo attaccante.

Kean è volato a Parigi alla vigilia della partita di mercoledì scorso scontro il Cagliari per motivi famigliari. Senza di lui la Fiorentina è riuscita comunque a vincere due partite su due contro Cagliari ed Empoli. Adesso però la squadra ha bisogno di lui per la missione andalusa e puntualmente è tornato a disposizione. Giovedì sarà al centro dell'attacco di Palladino, probabilmente supportato da Albert Gudmundsson.

Notizie sono arrivate di recente anche sul fronte Dodo, dimesso ieri dall'ospedale di Santa Maria Nuova dopo l'operazione d'appendicite. L'esterno brasiliano inizia oggi il percorso di recupero e sarà rivalutato nella giornata di sabato. Salterà l'andata di coppa a Siviglia e la trasferta in casa della Roma in campionato (una sorta di spareggio europeo). L'obiettivo dello stesso Dodo è sempre stato quello di esserci giovedì 8 maggio al Franchi per il ritorno contro il Betis. Così fosse, sarebbe in ogni caso un recupero a tempo di record.

Alessandro Latini