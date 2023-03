"Mai soli", per gli anziani la compagnia dei giovani volontari

Combattere la solitudine degli anziani, permettendo contemporaneamente ai giovani di arricchirsi grazie alle loro esperienze. Si chiama "Mai soli" il progetto promosso dalla Fondazione Montedomini insieme alla Fondazione CR Firenze e con la collaborazione del Comune. L’iniziativa supporta gli anziani fiorentini autosufficienti ma senza compagnia, grazie a volontari che dedicano tempo a far loro compagnia. Nata nel 2016, è stata rilanciata dopo la pandemia e presentata ieri insieme a una nuova campagna, al sito realizzato da Nextudio e alle pagine social. "Teniamo particolarmente a questa iniziativa lanciata dall’Asp Firenze Montedomini e dalla Fondazione CR Firenze – ha detto l’assessore al welfare, Sara Funaro – che serve a dare assistenza e compagnia ai nostri cittadini più anziani. Sappiamo che uno dei primi nemici da combattere è la solitudine e con ‘Mai soli’ riusciamo a dare una risposta concreta". "Ci sono molti anziani in salute che rischiano di ‘ammalarsi’ di solitudine - ha commentato Luigi Paccosi, presidente di Fondazione Montedomini -. I volontari regalano loro un sorriso, una mano tesa, un po’ di tempo e questi piccoli gesti sono preziosi". "Questo progetto sollecita la riscoperta delle relazioni attraverso l’incontro fra generazioni – ha proseguito Gabriele Gori, direttore generale di Fondazione CR Firenze (nella foto) – e si prende cura con semplicità della popolazione anziana". Dall’inizio a oggi hanno partecipato a "Mai soli" 129 volontari, grazie ai quali vengono seguiti 102 anziani per un totale di 23.530 di ore annuali. Ma le potenzialità sono molto più ampie, visto che a Firenze risiedono circa 36mila persone sole con più di 65 anni. Numerose le esperienze nate in questi anni: dalla ragazza che ha imparato a fare l’uncinetto grazie ai consigli della "nonna acquisita" a chi si è fatto spiegare i segreti del giardinaggio o le ricette della tradizione. Il tutto grazie ad amicizie inaspettate che attraversano il tempo e le generazioni.

Lisa Ciardi