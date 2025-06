Maggio, sir Antonio Pappano stasera sul podio dopo 25 anni

Grande è l’attesa per il ritorno di Sir Antonio Pappano al Teatro del Maggio, dove salirà sul podio dopo oltre venticinque anni di assenza. Stasera alle 20, il maestro guiderà la London Symphony Orchestra, di cui è direttore principale. Nato a Londra da genitori italiani della provincia di Benevento, ha avuto come primo maestro il padre che gli ha trasmesso la passione per l’Opera. Ha poi studiato pianoforte, composizione e direzione d’orchestra negli Stati Uniti, affermandosi attraverso un insolito percorso antiaccademico. Dirige nei più importanti teatri del mondo, tra cui il Metropolitan Opera di New York, le Staatsoper di Vienna e Berlino, i Festival di Bayreuth e Salisburgo, il Teatro alla Scala, ed ha collaborato come direttore ospite con molte delle principali orchestre internazionali. E con Firenze, il maestro ha un rapporto privilegiato: al pianoforte, in duo col violoncellista Luigi Piovano, ha partecipato più di una volta alle stagioni da camera degli Amici della Musica, dove tornerà nel prossimo ottobre. Dal 2005 al 2023 è stato il direttore musicale dell’Orchestra dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia e dal 2007 è un Accademico effettivo. Numerose le onorificenze: nel 2005 è stato nominato “Direttore dell’anno“ dalla Royal Philharmonic Society, nel 2012 la regina Elisabetta lo ha nominato Cavaliere e nello stesso anno Cavaliere di Gran Croce della Repubblica Italiana.

In programma “Till Eulenspiegels lustige Streiche“ (I tiri burloni di Till Eulenspiegel), uno dei più popolari poemi sinfonici di Richard Strauss. A seguire, il Capriccio Sinfonico, una delle prime composizioni di Giacomo Puccini. Infine la Symphonie Fantastique di Hector Berlioz, sottotitolata "Episodi della vita d’un artista". Dedicata allo Zar Nicola I, rappresentò il lancio del suo autore sulla ribalta musicale internazionale.

Chiara Caselli