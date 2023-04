Magazzinieri e venditori La chiamata del gruppo Ovs

Magazzinieri e addetti alle vendite. Sono i profili ricercati dal gruppo Ovs a Firenze. In dettaglio, l’azienda seleziona personale per il negozio Gap di Firenze e per l’outlet di Barberino di Mugello, oltre che per i punti vendita Ovs di via Nazionale e viale dei Mille a Firenze e di Campi Bisenzio. Possibilità di contratto full o part time. Gradita esperienza maturata in altri contesti retail. Per informazioni su queste offerte di lavoro e per le altre in Toscana e in Italia: careers-ovsgroup.ovs.itjobs.php. Sempre nel settore del commercio, ricerca personale nel fiorentino il gruppo Calzedonia per i suoi negozi a marchio Calzedonia, Signorvino, Falconeri, Atelier Emé. Tra le figure ricercate: commessi, store manager, visual merchandiser, lavapiatti. Per informazioni e candidature: careers.calzedoniagroup.comit-IThome.