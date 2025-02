Maati ucciso a coltellate a 17 anni perché scambiato per un altro

A innescare la caccia all’uomo, culminata all’alba del 29 dicembre scorso nell’omicidio del 17enne Maati Moubakir, fu un alterco in discoteca per il furto di una sigaretta elettronica Iqos, avvenuto l’estate precedente. Ma il giovane di Certaldo, con quell’episodio non c’entrava niente e non era neanche il giovane che rispose alle accuse di una ragazza, sputandole in faccia. Tuttavia, dopo quel litigio cominciò la ricerca dell’autore di tale gesto, a cui si aggregarono anche giovani che non erano in discoteca. Come i cinque presunti colpevoli che si trovano in misura cautelare in carcere con l’accusa di omicidio aggravato. Uno di questi, Diego Voza, ha impugnato la misura al tribunale del Riesame. Per la procura, invece, sussiste il pericolo di fuga: nei giorni successivi all’omicidio, il 18enne avrebbe meditato di raggiungere Barcellona in bus.