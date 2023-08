Ma che bella la guerra Quando è un gioco (serio)

Week end con la Grande Storia al passo del Giogo. Domani e domenica arriva la rievocazione della battaglia sulla linea Gotica. Un tuffo nella storia, così si chiama l’evento organizzato dall’associazione Gotica Toscana, porterà i visitatori nella narrazione dei fatti di quella battaglia del 1944. Per capire, ma anche imparare che la libertà e la democrazia non sono state gratuite. Per tutta la giornata si susseguiranno narrazioni di storie personali di soldati realmente accadute, narrate e messe in scena con il supporto di rievocatori, armamenti uso cinema ed effetti audio. Tanti gli eventi organizzati al museo di Ponzalla e lungo i bunker del passo del Giogo restaurati con pazienza dai volontari dell’associazione. Ospiti speciali per questa edizione Robbie Langdon, figlia di Elmer Kunze, soldato del 338th Rgt della 85th divisione di fanteria americana che fu protagonista proprio della presa della vetta del monte Altuzzo, e John Buschman, figlio del tenente Melvin Buschman del 361st Rgt della 91st divisione di fanteria che fu ferito nei pressi di Scarperia. Entrambe vedranno narrate le storie che i loro padri hanno sempre raccontato, un legame che dura da anni al punto che le loro uniformi sono esposte al Museo Gotica di Ponzalla. Arriveranno anche 100 rievocatori provenienti da tutta Italia. Non solo americani e tedeschi ma anche inglesi e italiani daranno vita a narrazioni di fatti realmente accaduti o mostreranno, in modo didattico e intuitivo, come era organizzata la macchina bellica di quasi 80 anni fa.

Il prologo dell’evento già domani alle 9 con l’escursione sul campo di battaglia adatta a tutti, mentre alle 16, al Museo di Ponzalla, verrà presentato il libro "Con valore verso le Stelle" ovvero la storia di un aviatore del Mugello nel secondo conflitto mondiale. Alle 17, sempre nei giardini del Museo Gotica suonerà la "Camerata dei Bardi" musiche popolari dal mondo, conclude la giornata una rappresentazione narrata in notturna al Passo del Giogo in località Fontefredda che mostrerà al pubblico le modalità di combattimento notturno. L’intera manifestazione, e il concerto sono gratuiti, l’escursione di domani sabato costa 12 euro con visita al museo. La sola visita al museo costa 5 euro, ingresso gratuito per i bambini fino a 14 anni. Info: 333.1968080.

Fabrizio Morviducci