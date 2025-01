Lyceum Club Firenze, un anno di grandi eventi

Concerti, pièces teatrali, incontri con relatori di fama internazionale ma anche visite guidate a luoghi d’arte unici al mondo come gli scavi di Pompei, il tutto ‘sotto l’egida’ di donne forti, tenaci, appassionate del proprio lavoro ed impegnate in ogni campo del sapere che, a Palazzo Adami Lami, in riva d’Arno, danno vita a un ‘circolo culturale’ vivace, poliedrico, inclusivo e capace di suscitare e far condividere ‘circolarmente’ momenti esperenziali unici. Presentato a Palazzo Vecchio il programma 2025 del Lyceum Club Internazionale di Firenze, fondato nel lontano 1908 che, grazie al sostegno della Fondazione CR Firenze e al patrocinio del Comune di Firenze, della Città Metropolitana e della Regione Toscana, continua a offrire un ‘cartellone’ sempre più ricco e aggiornato di eventi e iniziative speciali. "Con il programma Lyceista 2025 il club conferma e rinnova l’importanza del proprio ruolo nel contesto culturale fiorentino" le parole dell’assessore alla Cultura del Comune, Giovanni Bettarini. "Il Lyceum quest’anno ha scelto come tema il cerchio – aggiunge la presidente Donatella Lippi - in cui riconosce anche il suo emblema di ’circolo culturale’, com’era definito in passato, e ispira a questa forma tutte le espressioni del suo programma, che vuole essere inclusivo, generativo, atto a suscitare e condividere emozioni".

"Sosteniamo dal 2000 l’attività del Lyceum per molteplici motivi: la multidisciplinarietà del programma, una evidente valorizzazione del ruolo della donna nella società odierna e una decisa attenzione alla fragilità, alla disabilità e ai temi dell’inclusione” il commento di Maria Oliva Scaramuzzi, vicepresidente Fondazione CR Firenze.

Si parte lunedì 13 (ore 18) con la proiezione del cortometraggio ’Campo Libero’ di Cristina Principe che racconta vite, sogni e speranze dei giovani atleti della Fiorentina baseball per ciechi, un viaggio emozionante nell’inclusività e nel potere terapeutico della squadra e del gruppo.

Il programma completo: https://lyceumclubfirenze.it/

Fiamma Domestici