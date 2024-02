Drappi neri, serrande abbassate, fiori al cantiere: i segni del lutto a Firenze

Firenze, 17 febbraio 2024 – Lutto cittadino a Firenze per la tragedia di via Mariti, per quelle cinque vite spezzate nel crollo di una grossa trave nel cantiere della nuova Esselunga che sorgerà tra Novoli e Rifredi.

Gli aggiornamenti sulla vicenda di via Mariti

La città in un sabato mattina di sole si sveglia sconvolta. In pieno centro, in una zona molto vitale della città, cinque persone non sono tornate a casa dopo un turno di lavoro. Una tragedia devastante che ripropone una volta di più il tema della sicurezza. Firenze partecipa al dolore con tanti piccoli segni in città.

Confcommercio ha indetto una serrata di quindici minuti dei negozi, che hanno esposto un manifesto in cui esprimono solidarietà alle famiglie delle vittime in segno di rispetto per i morti di via Mariti e di tutti i morti sul lavoro.

Drappi neri sono stati apposti agli specchietti dei convogli della tramvia. Intanto in diversi hanno portato mazzi di fiori di fronte al cantiere della tragedia, fiori che sono stati legati ai pali della luce intorno al cantiere.