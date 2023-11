Lutto cittadino a Campi Bisenzio. In città i funerali di una delle vittime

Campi Bisenzio (Firenze) - 07 Novembre 2023 – Proclamato per oggi, 7 novembre, il lutto cittadino a Campi Bisenzio in coincidenza con la celebrazione dei funerali di Gianni Pasquini, l'uomo scomparso durante l'alluvione del 2 novembre e di cui è stato trovato il corpo il 4 novembre in un campo. Il funerale viene celebrato alle ore 15 alla Pieve di S. Stefano.

Nel provvedimento firmato dal sindaco Andrea Tagliaferri si ordina il lutto cittadino con esposizione nelle sedi comunali delle bandiere a mezz'asta e l'osservazione di un minuto di silenzio, in segno di raccoglimento e rispetto, alle ore 18 di oggi.

Tagliaferri ha dichiarato: “In questo momento di profonda tristezza, in cui il nostro Comune affronta le pesanti conseguenze di un'alluvione devastante, ci ritroviamo a condividere un momento di dolore e solidarietà. È con tutto il cuore che proclamo il lutto cittadino in onore del nostro concittadino, Gianni Pasquini, che ha perso la vita in questa tragedia”.