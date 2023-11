Alluvione in Toscana, sei dispersi: ricerche a Vinci, Campi Bisenzio e Lamporecchio

Firenze, 3 novembre 2023 – Oltre ai tre morti accertati, ci sono anche sei dispersi al momento per l’alluvione in Toscana. Due a Vinci, due a Campi Bisenzio e due a Lamporecchio. Lo comunicano la Protezione civile della Metrocittà, i carabinieri e i vigili del fuoco.

Proprio a Campi si registra la situazione più grave. Gli allagamenti superano gli 800 ettari di terreno. Nella mattina di venerdì 3 novembre, dopo l’esondazione di ieri del Bisenzio, stanno proseguendo incessantemente i salvataggi dei vigili del fuoco nelle abitazioni e nelle strade che sono invase dall’acqua.

7 foto (Foto Vigili del Fuoco)

Altra situazione critica a Stabbia, comune di Cerreto Guidi. “Questi sono i punti su cui stiamo concentrando le risorse strumentali”, comunica ancora il primo cittadino Nardella.

Non accessibile il Pronto soccorso a Prato. Nell'ospedale di Borgo San Lorenzo problemi in alcune aree, in via di soluzione.

Risultano chiuse le scuole a Fucecchio, Empoli, Barberino del Mugello e Borgo San Lorenzo, Campi, Sesto e Calenzano, Marradi, Firenzuola e Montelupo.