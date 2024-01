Lupi nel giardino di casa a Citille. Le immagini della fototrappola

Eccoli i due lupi che in branco sbranano un capriolo. Il fatto è successo la scorsa settimana nella frazione di Citille a Scandicci. E’ stato uno dei proprietari del complesso residenziale, Euro del Freo, ad accoglierci per mostrare quanto vicino alle case sia successo il fatto. Il cognato, Leonardo Venturini, ugualmente residente in zona ci ha fornito le immagini riprese dalla fototrappola montata proprio in giardino. "Quando mi hanno detto che era stato trovato un capriolo sbranato nel giardino di casa – racconta Venturini – ho immediatamente pensato che potesse essere stato un lupo. E così ho detto a mia sorella di lasciare a terra la carcassa, e ho installato la fototrappola. Il risultato è quello che vedete: i due lupi sono tornati a finire il lavoro. In un giardino con una recinzione, a due passi dalle case".

C’è preoccupazione in zona. Perché un conto è essere consapevoli della presenza di questi animali, ma a debita distanza. Un conto è vederli in azione fuori dalla porta, in giardino. Citille non è propriamente una frazione ‘di collina’. E’ a due passi da Rinaldi, altra frazione pedecollinare, e a quattro da via di Casellina, via Sette Regole, Vingone, la Piana. Niente di irraggiungibile. Siamo vicini alle case. Non è la prima segnalazione dal territorio, ma fino a oggi gli avvistamenti erano tutti in aree parecchio isolate. L’aggressività e la predazione di questi animali che ora si sono spinti vicino alle case, è diventata motivo di preoccupazione tra i cittadini.

I lupi attaccano non solo per fame, ma anche per l’eccitazione della caccia. E la presenza del lupo mai così vicino alle abitazioni, secondo gli esperti potrebbe essere il segnale che il numero degli esemplari in zona potrebbe essere cresciuto e che urge provare a tenerli sotto controllo, censirli e capire quali sono le dinamiche di spostamento. Dopo l’episodio di Citille, in una settimana non ci sono stati nuovi avvistamenti; la fototrappola ha bloccato l’immagine di una volpe, normale in questi campi. Ma la preoccupazione resta anche se la tendenza del lupo è quella di allontanarsi alla vista dell’uomo. La prima ansia è per gli animali d’affezione: cani e gatti che sono a rischio, visto che il predatore in cima alla catena alimentare non si crea problemi ad attaccarli. Per questo occorre prestare molta attenzione. In caso di avvistamenti, segnalare tempestivamente alle autorità: [email protected].

Fabrizio Morviducci