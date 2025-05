L’ultimo libro di don Momigli a San Donnino

Portare il Vangelo dentro una Casa del popolo e parlare di come questo si intrecci con la vita quotidiana. Ci è riuscita l’associazione Futura Memoria che oggi pomeriggio alle 17.30, alla Casa del popolo di San Donnino, ha organizzato la presentazione dell’ultimo libro di don Giovanni Momigli, dal titolo ‘Vangelo e città’. Figura di riferimento nella frazione del Comune di Campi, dove è stato parroco per 25 anni, insieme a don Momigli ci saranno Youness Mattia Loutfi, presidente di Futura Memoria, e l’assessora regionale Monia Monni. Come si sta, oggi, dentro una città? Quale responsabilità abbiamo – credenti o meno – nel renderla più giusta, più umana, più solidale? Queste alcune delle domande a cui si cercherà di dare una risposta.

Il libro, infatti, vuole essere una riflessione sul rapporto fra dimensione personale e impegno pubblico, fra comunità e cittadinanza. Un dialogo che parte da una prospettiva cattolica, ma chiama in causa tutti. "Ringrazio Monia Monni per avermi proposto di presentare il mio libro insieme a San Donnino. Un libro che intende interloquire con tutti, in modo particolare con le persone direttamente impegnate in ambito sociale e politico. Come cristiani e cittadini siamo chiamati ad affrontare la stessa sfida: passare dall’individualismo alla socialità".

"Presentare il libro di don Giovanni a San Donnino – ha aggiunto l’assessora Monni – è davvero significativo. È il luogo in cui lui ha intrecciato fede e comunità, parola e impegno civile. È anche un pezzo della mia storia, un luogo che sento come casa. Questo libro non è solo una riflessione spirituale: è un invito ad abitare la città con uno sguardo più umano, più giusto. Da laica, sento la forza di questo messaggio e la responsabilità di raccoglierlo, anche nel mio impegno pubblico".

Pier Francesco Nesti