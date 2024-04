L’ultimo giorno per “Amarsi“

Ultimo giorno oggi per visitare la mostra Amarsi. L’Amore nell’Arte da Tiziano a Banksy che propone a Palazzo Montani Leoni oltre quaranta opere arrivate dai musei e dalle collezioni più prestigiose, per raccontare l’iconografia dell’amore nella storia e la sua metamorfosi iconografica nel tempo. Curata da Costantino D’Orazio (direttore di Galleria Nazionale a Perugia e Polo dei musei umbro), con la co-curatela e direzione di Anna Ciccarelli, la mostra ha già registrato oltre 27mila presenze. Il viaggio nelle bellezza si snoda tra le opere di Tintoretto, Tiziano, Dosso, Guercino, Reni, Canova, Hayez, De Chirico, Balla, Banksy e Lodola in un percorso dalla mitologia greca e romana, attraverso le icone dell’amore medievale e rinascimentale, e poi il Barocco, l’Ottocento fino al Novecento. Oggi ultima apertura a ingresso libero.