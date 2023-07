L’ultima uscita sulla lunga storia di Martini

di Stefano

Morandi

Il nostro Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emesso un nuovo e bellissimo francobollo con valore in tariffa B corrispondente a 1,20 euro disponibile dal 5 Luglio 2023 dedicato a Martini e Rossi Spa nel 160° anniversario della fondazione. Nella vignetta viene raffigurato un profilo femminile, caratterizzato da un elegante cappello a falda larga di colore rosso con la figura contraddistinta dal logo “Martini”mentre tiene in mano un calice.

Questo logo è conosciuto in tutto il mondo e rappresenta un simbolo del Made in Italy per la produzione di liquori in particolare del vermouth il prodotto di punta della “Martini & Rossi” ideata a Torino nel 1863 da Alessandro Martini, Teofilo Sola e Luigi Rossi. L’azienda è sempre stata leader anche nel settore pubblicitario per aver utilizzato artisti di primissimo piano e famosi illustratori di manifesti come Marcello Dudovich, Leonetto Cappiello e Armando Testa per citarne solo alcuni a cui si aggiungono slogan indimenticabili come “no Martini no party” con filmati interpretati da attori molto conosciuti e musiche inconfondibili senza peraltro dimenticare l’impegno nello sport con la “Martini Racing” e nella cultura con il Museo Martini di Storia dell’enologia inaugurato a Pessione (Torino) nel 1961. Nel 1993 la storica “Martini & Rossi” viene acquisita da Bacardi altro leader nel settore dei liquori creando così una unica realtà produttiva e commerciale con radici solide e futuro garantito da prodotti rappresentati da un marchio inconfondibile.