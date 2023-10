Ex prefetto di Firenze rapinato alle Cascine, l’aggressore resta in carcere

Firenze, 16 ottobre 2023 – Rimane in carcere il 33enne marocchino arrestato per aver assalito uno sportivo di 70 anni che faceva jogging nel parco delle Cascine. La vittima è Luigi Varratta, 70 anni, prefetto di Firenze dal 2012 al 2015, residente nel capoluogo toscano, che spesso va a correre nel parco cittadino.

L'episodio risale a venerdì scorso. Oggi il gip di Firenze Sara Farini ha convalidato l'arresto e disposto la misura in carcere per il nordafricano accusato di rapina aggravata impropria, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo in udienza si è avvalso della facoltà di non rispondere. Secondo quanto emerso dalle indagini della polizia, fatte anche grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, il nordafricano sarebbe peraltro autore di tre rapine e un furto messi a segno tra agosto e settembre a turisti.

Venerdì ha teso un agguato al podista nel parco, in viale Lincoln, sferrandogli un colpo all'altezza del torace e quindi strappandogli una collanina d'oro dal collo. L'aggressore è fuggito tra la vegetazione ma alla scena hanno assistito diversi passanti che hanno dato l'allarme al 112 Nue. La polizia ha rintracciato lo straniero rimasto nei paraggi. La refurtiva per ora non è stata trovata. L'aggressore potrebbe averla gettata tra la vegetazione o consegnata a un complice.