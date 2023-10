Settantenne aggredito e rapinato mentre fa jogging alle Cascine

Firenze, 14 ottobre 2023 – Un 33enne ha colpito e rapinato un settantenne che faceva jogging nel parco delle Cascine delle Firenze, poi la polizia rintraccia e arresta l'aggressore. Così un marocchino di 33 anni, accusato di rapina aggravata impropria e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, venerdì mattina il 33enne ha prima sbarrato il passo a un uomo di 70 anni che correva in viale Lincoln, poi gli ha sferrato un colpo all'altezza del torace e quindi gli ha strappato una collanina d'oro dal collo.

L'aggressore è fuggito tra la vegetazione ma alla scena hanno assistito diversi passanti che hanno dato subito l'allarme al 112 Nue. Le Pantere della polizia sono arrivate rapidamente e così gli equipaggi hanno rintracciato lo straniero, che era a poca distanza.

La refurtiva per ora non è stata trovata. I poliziotti ipotizzano che possa essersene sbarazzato, magari in un punto del parco dove può tornare a riprenderla, o forse è stato aiutato da un complice per ora non individuato. Il 33enne è già noto alle forze di polizia per reati contro il patrimonio. Ora è nel carcere di Sollicciano.