Lui, lei e l’altra: lo spettacolo sul triangolo sentimentale in scena a Firenze

Firenze, 5 febbraio 2024 – Un triangolo sentimentale – lui, lei, l’altra – per offrire allo spettatore uno sguardo sulle pieghe più dolorose e tormentate dell’amore, tra umorismo e tragedia. “Spezzato è il cuore della bellezza”, spettacolo vincitore agli Ubu nella categoria Nuovo testo italiano, andrà in scena venerdì 9 febbraio alle ore 21 al Teatro Cantiere Florida di Firenze (via Pisana 111 Rosso) nell’ambito della stagione di prosa a cura di Elsinor Centro di Produzione Teatrale. Sul palcoscenico Serena Balivo, anch’essa premiata agli Ubu come miglior attrice under 35, che in una straordinaria prova d’attrice dà corpo e voce alle due donne protagoniste; accanto a lei, in uno scenario onirico e interpretata da Erica Galante, la figura muta dell’uomo. Un lavoro ideato, scritto e diretto da Mariano Dammacco che prende le mosse da un interrogativo sull’amore e su come questo sentimento, centrale nella vita umana, possa trasformarsi, degenerare, disilludere i desideri e le aspettative di chi lo vive (in replica sabato 10 febbraio ore 21.00, info www.teatroflorida.it). “Spezzato è il cuore della bellezza” è la storia di una donna tradita e abbandonata per un’altra, che a sua volta dovrà fare i conti con l’ingombrante figura della rivale. Padrona di un paesaggio drammaturgico intenso e passionale, disinvolta in uno spazio scenico asciugato all’essenziale, Serena Balivo affronta il pubblico coinvolgendolo in uno stralunato discorrere di notti insonni, giornate vuote, foto da buttare insieme ai ricordi, oppure divaga su incontri clandestini, frivolezze da neo innamorati. Cosa è o non è amore? Come lo si nutre? Chi deve o può rispondere a queste domande? La Piccola Compagnia Dammacco parte da questi e altri interrogativi per comporre un quadro di percezioni comiche e perturbanti allo stesso tempo, incarnate nelle esperienze delle due donne: un binomio apparentemente distante negli intenti, ma che poi affoga in un’unica realtà condivisa. Un surreale scontro fra due personaggi apparentemente antitetici: il sarcasmo o l’ironia tagliente non consolano lo strazio di un’anima amputata dei suoi sentimenti, così come la spensieratezza e l’infatuazione non collimano con l’ombra costante di una ex mai realmente dimenticata, riunendo le due donne sotto lo stesso tetto degli strascichi malinconici e dell’introspezione affettiva. Le attività del Teatro Cantiere Florida sono co-finanziate dal Creative Europe Programme dell'Unione Europea, con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, Fondazione CR Firenze, in collaborazione con Rat Residenze Artistiche Toscane, Firenze dei Teatri, Quadrato, con il contributo di Unicoop Firenze.