Luci blu e sirene spiegate per attirare l’attenzione sulla pace in Ucraina

Ieri, poco dopo il tramonto, piazza Peruzzi si è illuminata di luci blu e rosse e le sirene hanno cominciato a suonare tutte insieme. Era il flash mob della Misericordia di Antella, alla presenza del sindaco Casini e dell’assessore alla Pace Francesca Cellini, per ricordare le vittime innocenti della guerra in Ucraina. L’iniziativa ha visto uniti la commissione pace, il Comune e la Misericordia: dopo un minuto di silenzio, sono state accese tutte le sirene e i lampeggianti dei mezzi della Confraternita. "Ha detto il governatore Paolo Nencioni: "Questa mobilitazione vuole non far dimenticare un popolo martoriato e la necessità della pace".