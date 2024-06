Lotta alla droga. Premiati i carabinieri borghigiani

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Borgo San Lorenzo sono stati premiati, nell’ambito della commemorazione per il 210° anniversario di fondazione dell’Arma. Un riconoscimento per la complessa operazione internazionale contro il traffico di droga condotta tra il dicembre del 2019 ed il febbraio 2024. Sono stati conferiti encomi al luogotenente carica speciale Antonio Meriggi; al luogotenente Adriano Arcangeli; al maresciallo (in congedo) Sergio Fanara; al vice brigadiere Pietro Ventrone; e all’appuntato scelto qualifica speciale Alessandro Greco, rispettivamente comandante e addetti al nucleo operativo e radiomobile. I militari hanno dato prova di "Spiccata professionalità, non comune intuito investigativo e profonda determinazione", l’operazione si è conclusa con l’arresto di 118 persone e il sequestro di oltre 821 chili di droga.

N.D.R.