Lotta al caroverdure "Non compro niente che viaggi più di me"

Marco, quali rincari ha percepito maggiormente?

"La carne era già rincarata da tempo, negli ultimi mesi sono saliti i costi soprattutto di frutta e verdura".

Come ha reagito?

"Non compro mai roba fuori stagione e, per dirla in una battuta, non prendo cibo che viaggia più di me. Non è solo una questione economica: gli ortaggi che attraversano mezzo mondo inquinano e sono pure peggiori. Mio babbo compra l’uva adesso, che viene dal Cile e dal Sudafrica; invece io i mirtilli li ho cominciati a comprarli ora che finalmente sono italiani, perché finora venivano prima dal Marocco, poi dalla Spagna".

Dove fa la spesa?

"All’Esselunga di via Canova, talvolta anche alla Coop di Ponte a Greve, ma raramente perché per me è troppo grande; oppure se mi manca qualcosa, alla Pam sotto casa, ma per la spesa settimanale è troppo cara. Per la qualità di alcune cose, soprattutto la verdura e il pane, vado anche nelle botteghe locali: per fare un esempio, i carciofi da pinzimonio dall’ortolano sono più freschi e buoni".

Quale strategie mette in atto per affrontare il carospesa?

"A volte guardo già prima i volantini su internet, più spesso li guardo lì per lì mentre faccio la spesa".

Ha cambiato prodotti nel carrello?

"Alcune cose le compro più raramente, per esempio la roba già pronta: spesso all’Esselunga prendevo il sushi che piace molto alle mie figlie; ma ora, anche se rispetto ai ristoranti è a buon mercato, non lo compro quasi più. Il pesce e la carne sono le cose più care e a cui sto più attento adesso, e non che prima facessi stravizi. Cerco di comprarli quando ci sono le offerte e congelarli, faccio meno eccezioni. Poi sto attentissimo a non sprecare il cibo. Controllo scrupolosamente che non vada a male niente in frigorifero: mi dispiaceva già prima quando succedeva, ora che sto da solo sto ancora più attento".

Quanto incide il brand nella scelta dei prodotti?

"Confronto ingredienti e luoghi di produzione: spesso le case produttrici sono le stesse delle marche leader, per esempio quasi tutti i gelati Esselunga li fanno nello stesso stabilimento della Sammontana".

Carlo Casini