Loretta Caponi L’arte del ricamo sbarca a Londra

Un corner tutto fiorentino da Harrod’s a Londra. Anzi fiorentinissimo, nel nome sempre splendente di Loretta Caponi, bottega artigiana raffinatissima ideata dalla grande esteta, regina della biancheria personale e per la casa, scomparsa nel 2015. La sua arte del ricamo continua con la figlia Lucia Caponi, affiancata nella boutique-laboratorio di via delle Belle Donne dal figlio Guido Conti Caponi. E’ stato lui l’artefice dello sbarco londinese in uno spazio curato nei minimi dettagli dal fratello, Duccio Conti Caponi che si occupa di interior design e di antiquariato. I due nipoti di Loretta rendono così omaggio alla famosa nonna che ha “vestito“ le case di re, regine, principi, principesse, sceicchi, dive e capitani d’industria internazionali. "Per me è un grande piacere e un onore questo corner da Harrod’s _ racconta Lucia Caponi, sempre impegnata a sfornare collezioni di abiti esclusivi che sono in vendita on line anche su Net à Porter _ e poi questo spazio ci è stato dato gratuitamente dalla famiglia Al Fayed che ci conosce da sempre e che ha già la nostra biancheria per la persona e la lingerie. Vendiamo ora anche lenzuola, copriletti, plaid, tovagli, sottopiatti e la risposta londinese è buona. Questa nostra prima volta da Harrod’s è un traguardo che farebbe felice mia madre se oggi fosse ancora tra noi!", conclude Lucia Caponi. Nello spazio c’è anche un letto tutto imbandito di pizzi e ricami in uno stile inconfondibile che rimanda alle meraviglie dei corredi usciti nei decenni dalla bottega fiorentina che è famosissima e faro di altissimo artigianato. Un riconoscimento da Londra che premia un impegno costante e una dedizione al lavoro trasmessa da madre a figlia e ora anche ai nipoti, Guido e Duccio. Aperto da poco più di venti giorni nel nuovo reparto biancheria di Harrod’s questo è un tributo alla manualità e alla storia dell’artigianato d’arte.