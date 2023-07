Lorenzo Ciampi, 49enne campigiano, torna in libreria con "Io sono il Princeps" (Mondadori)

Terzo libro per il campigiano Lorenzo Ciampi. L’operatore socio-assistenziale 49enne con il pallino per la scrittura è tornato in libreria con "Io sono il Princeps" (Mondadori), scritto a quattro mani insieme a Giuseppe Calopresti. "Anche stavolta parlo di tematiche che conosco bene, come gli anziani e le Rsa" racconta Ciampi che sulla trama si lascia sfuggire pochi dettagli. "La storia è ambientata nell’‘Isola senza tempo’ dove si trovano un modernissimo centro commerciale e un carcere. Qui il protagonista incontra alcuni detenuti bizzarri come i ‘Savonarola, un frate che sostiene di parlare con i morti, tra cui spicca Niccolò Machiavelli" dice il campigiano. "E’ una storia divertente, ironica, ci sono personaggi storici ma anche alcuni presi dai cartoni animati. Al tempo stesso, però, si parla di dipendenze. In particolare quella da beni di massa, l’ormai famoso shopping compulsivo, che non è tanto diverso dalle altre dipendenze" aggiunge Ciampi invitando tutti alla lettura del romanzo.