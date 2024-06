L’Orchestra dei Ragazzi per i 50 anni della Scuola di musica

Martedì (ore 21,15) un festoso concerto dell’Orchestra dei Ragazzi al Teatro Romano di Fiesole contribuisce alla celebrazione dei 50 anni della Scuola. Antonino Siringo (nella foto) guida l’"Orchestra dei Ragazzi" in un programma che si apre con il Concerto per pianoforte e orchestra in re maggiore Hob:XVIII:11 di Franz Joseph Haydn, nel quale la parte solistica è affidata al giovanissimo e promettente Lorenzo Gorgoni, allievo di Luigi Manaresi.

Si prosegue con Dodici danze tedesche di Ludwig van Beethoven (1795) e poi con le quattro Danze dal balletto Estancia del compositore argentino Alberto Ginastera (1916-1983), una bella sfida esecutiva per l’Orchestra dei Ragazzi, che ci farà ascoltare Los trabajadores agrícolas, Danza del trigo, "Los peones de hacienda" ed infine "Danza final –Malambo". In questo ballo popolare argentino si fronteggiano tradizionalmente due uomini: il giovane protagonista è un ragazzo di città che conquista la fanciulla dei suoi sogni, figlia di un allevatore".