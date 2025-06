L’opera lirica va in scena al supermercato. Don Giovanni di Mozart a Sesto e Gavinana

L’opera lirica va in scena al supermercato, con i suoi costumi, le scene e i fondali, gli strumenti e le voci dei cantanti. Questa la nuova iniziativa nata dalla storica collaborazione fra Unicoop Firenze e Teatro del Maggio Musicale Fiorentino che si rinnova per dare vita a un’occasione inedita e gratuita: l’opera scelta è il Don Giovanni di Mozart che andrà in scena negli spazi esterni dei Coop.fi con tre date fra giugno e luglio: la prima è il 27 giugno (ore 21.00), nel parcheggio del centro commerciale Parco*Prato. Sempre alle 21.00, si replica nel parcheggio del Centro*Sesto il 10 luglio e il 17 al Centro*Gavinana, in piazza Bartali a Firenze. Per tutte e tre le date sono previsti dei posti a sedere da prenotare on line, ma l’ascolto è aperto a tutti.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina, presso la sede di Unicoop Firenze, alla presenza di Carlo Fuortes, Sovrintendente della Fondazione del Maggio Musicale Fiorentino, e Daniela Mori, Presidente del Consiglio di sorveglianza di Unicoop Firenze che hanno dato anticipazioni sui tre spettacoli, sottolineando come questo nuovo ciclo di eventi sia frutto di un impegno comune per la cultura come bene diffuso, fruibile e accessibile al grande pubblico, da promuovere come opportunità di crescita per tutta la comunità.

"Questa iniziativa nasce da un’idea semplice ma potente: portare il Maggio fuori dal teatro, là dove le persone vivono, si incontrano, fanno la spesa. Come teatro pubblico, crediamo sia nostro dovere cercare nuovi modi per parlare ai cittadini, anche a coloro che forse non hanno mai varcato le porte di un teatro d’opera. Con questa iniziativa, il Maggio conferma la propria missione di apertura e dialogo con la Città, promuovendo un’idea di cultura come bene comune, capace di incontrare le persone nei luoghi della vita quotidiana", ha dichiarato Carlo Fuortes, sovrintendente della Fondazione del Maggio Musicale Fiorentino.

"Si rinnova e si arricchisce la nostra storica e preziosa collaborazione con il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino che vogliamo ringraziare per queste opportunità uniche e inedite dedicate al pubblico dei nostri soci e clienti: dopo l’appuntamento dedicato alla Festa della Repubblica, la musica e l’opera entrano nei nostri punti vendita con tre serate, gratuite e aperte a tutti, in cui le piazze e i parcheggi dei nostri Coop.fi si trasformeranno in un teatro a cielo aperto. È una grande novità che dà corpo alla nostra idea di cultura come bene comune", ha spiegato Daniela Mori, presidente del Consiglio di sorveglianza di Unicoop Firenze.