L’olio biologico della Sergenti è il migliore del mondo

Grande emozione al Ministero dell’agricoltura per un’azienda agricola reggellese: alla presenza del Sottosegretario di Stato Luigi D’Eramo, è stato consegnato alla Sergenti di Reggello il primo premio della 30ª edizione di Biol, il più importante riconoscimento internazionale dedicato agli oli extravergine d’oliva biologici. L’omonimo prodotto ‘Sergenti’ prodotto a Cascia, ha ottenuto il posto più alto del podio mondiale nel premio organizzato dall’associazione di produttori biologici Biol Italia su iniziativa del Ci.Bi. Consorzio italiano per il biologico. Lo ha conquistato sbaragliando gli altri 507 oli in gara da 18 Paesi. Presenti a Roma i titolari, i fratelli Cristiano e Lisa Ricci, insieme al babbo Pier Luigi che ha creato 25 anni fa l’azienda agricola con grande passione e impegno e con un obiettivo preciso: cibarsi in modo genuino. Dopo solo 2 anni ha ottenuto la certificazione biologica. Nel 2014 Lisa e Cristiano (che oggi hanno rispettivamente 49 e 50 anni) hanno preso la titolarità dell’azienda, portando avanti la missione del babbo.

Ad accompagnare la famiglia Ricci al completo a Roma, c’era anche il sindaco Piero Giunti. "I Sergenti ha raggiunto uno straordinario traguardo. È un successo che valorizza il loro impegno e la loro passione, ma che rappresenta anche un’importante affermazione per tutto il nostro territorio e per l’eccellenza dell’olio extravergine d’oliva di Reggello, sempre più il nostro autentico ‘oro verde’".

Manuela Plastina