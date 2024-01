"Lo spazio per una lista civica c’è"

Lo aveva detto all’inizio di dicembre e lo ha ribadito ieri. "A Firenze, per le prossime amministrative, c’è spazio per una lista civica". A sostenerlo Tomaso Montanari, rettore dell’Università per stranieri di Siena, amato dalla sinistra radicale e gradito ai Cinque Stelle. Ieri era al Centro sociale il Pozzo delle Piagge, a presentare "Disobbedienza profetica - La Firenze di Milani, Balducci, Borghi, Brandani, La Pira, Mazzi, Turoldo, Santoro" da lui curato insieme a Beniamino Deidda. In una sala affollatissima, insieme ai curatori, hanno preso la parola il cardinale Gualtiero Bassetti e don Alessandro Santoro, in un excursus nel "cattolicesimo profetico fiorentino", impegnato nella difesa degli ultimi e nella lotta al potere costituito. Non a caso, i riferimenti all’Italia e alla Firenze di oggi non sono mancati. "Alla fiaccolata per la pace a ottobre – ha detto Montanari – abbiamo avuto la conferma che il filo tracciato da questo libro continua, anche se in un deserto sempre più forte. Quella fiaccolata non è stata non voluta dalla politica ma da padre Bernardo, con l’aiuto della Cgil e di altri". Poi, a presentazione terminata, le risposte a La Nazione. "Lo spazio per una lista civica a Firenze c’è eccome. Un gruppo ci sta lavorando". Finora Montanari aveva però escluso una sua candidatura a sindaco. Stavolta è più possibilista: "vedremo".

L.C.