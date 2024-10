"Lo sguardo di un secolo". Firenze a Palazzo Strozzi Sacrati nei celebri scatti di ’Foto Locchi’

Emozioni che affondano nelle radici della nostra città. È stata inaugurata in Palazzo Strozzi Sacrati la mostra dal titolo "Lo sguardo di un secolo. 1924 - 2024 the history of Florence by Archivio Foto Locchi".

Una mostra voluta dal presidente della Regione Eugenio Giani e realizzata da Foto Locchi per Firenze ETS, con le foto dell’Archivio Storico Foto Locchi - un patrimonio culturale tutelato dal Ministero della Cultura che conta oltre cinque milioni di immagini - e con la collaborazione di Gruppo Editoriale.

Realizzata per celebrare i 100 anni della Bottega e visitabile fino al 13 novembre, "Lo sguardo di un secolo" ripercorre la storia della Firenze del Novecento e, attraverso alcune delle immagini più iconiche tra quelle scattate dai fotografi passati dallo ‘Studio d’arte e tecnica fotografica Foto Locchi’, restituisce storia e cronaca della città, ma anche ogni suggestione della sua bellezza, grazie a immagini che sono vere e proprie opere d’arte.

La mostra sarà visitabile nei giorni da lunedì al venerdì con orari: 10-12.30 e 14-16.30. Il sabato 10-12.30.