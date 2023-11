Lo scultore Roggi e il gioielliere vip: l’Energia della Vita

C’è un’opera inedita dell’artista Andrea Roggi fra le iniziative del Festival dell’Italia Gentile, promosso da Palazzo Vecchio. La scultura in bronzo "Energia della Vita" è stata presentata in anteprima nel Salone dei Cinquecento. L’esposizione rappresenta l’incontro di due maestri: lo scultore toscano e il gioielliere delle star di Hollywood, Martin Katz, che condividono la stessa filosofia e la volontà di collaborare insieme per creare un’opera, "Energia della Vita" (a cura di Felicia Cigorescu), che sia eco di un potente messaggio sociale.

La scultura di Roggi è un albero con immense e rotonde radici con al centro uno sfera gioiello, creata da Katz in rilievo per rappresentare la Madre Terra. È realizzata in oro bianco 18 carati, lavorata a mano nell’Atelier di Martin Katz e presenta più di 2000 gemme con oltre 8000 punte di incastonatura che contengono sfumature di zaffiri blu, tormaline paraiba, granati Tsavorite e diamanti bianchi.

"Sono profondamente grato di poter condividere il mio entusiasmo per la realizzazione di questo grandioso lavoro accanto a Martin Katz a Palazzo Vecchio - ha detto Andrea Roggi –. Confrontarmi con un artista prestigioso come Martin è stata un’esperienza arricchente sotto il profilo artistico ed umano". L’evento si è concluso a Palazzo Gondi di piazza San Firenze, ospiti degli stessi marchesi Gondi con l’organizzazione della Once di Federica Rotondo.