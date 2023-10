Lite per il traffico, spunta un coltello. Denunciato un fiorentino di 48 anni. Aveva anche alzato troppo il gomito Un fiorentino di 48 anni è stato denunciato per minacce aggravate e guida in stato di ebbrezza. La polizia ha ritirato la patente e sequestrato un coltello lungo 20 cm. La lite è scoppiata tra due automobilisti per motivi di viabilità. I giovani accusano il 48enne di averli minacciati con un coltello.