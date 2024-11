L’Isolotto festeggia i successi sportivi. Atleti, allenatori e associazioni premiati alla Limonaia di Villa Strozzi

Il Quartiere 4 invita i cittadini alla cerimonia di premiazione del ’Premio Villa Vogel Sport’, un riconoscimento importante dedicato a celebrare i successi e il contributo di atleti, allenatori e associazioni sportive del territorio. L’evento si terrà sabato 30 novembre alle 10 presso la Limonia di Villa Strozzi, in via Pisana 77. "Un premio – sottolinea il presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni – che è nato come riconoscimento del nostro quartiere ma che ha saputo, negli anni, affermarsi come premio di assoluta rilevanza cittadina. Saranno consegnati riconoscimenti a campioni affermati ma questo non sarebbe possibile senza uno sport di base forte e diffuso. Nel 2024 celebriamo la ventitreesima edizione. Una bella narrazione che racconta l’insieme delle gesta, delle passioni, delle emozioni, della solidarietà e dell’amore che il nostro territorio è stato in grado di produrre finora. E continuerà a farlo".