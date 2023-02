Lirica, la Lucia di Lammermoor stasera di scena al Teatro Aurora

Un’eccezionale Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizzetti, sarà rappresentata stasera alle 21 sul palcoscenico del Teatro Aurora di Scandicci dalla Compagnia d’Opera italiana Firenze di Franz Moser. Il capolavoro dove amore, follia e guerra si intrecciano che il compositore bergamasco scrisse nel 1835 sarà il quarto appuntamento Venerdì dell’opera della Stagione lirica ‘2223. Prima di ogni di ogni atto ci sarà una breve spiegazione del regista Franz Moser. Non solo: alle 19 si terrà la consueta introduzione del professor Cesare Orselli, seguita alle 19,30 da un’apericena. Il dramma in due atti su libretto di Salvatore Cammarano dal romanzo "The bride of Lammermoor" di Walter Scott, vedrà sul palco Gabriele Nani (Enrico), Antonella Biondo (Lucia), Tiziano Barontini (Edgardo), Dalai Chen Hai (Arturo), Max Medero (Raimondo), Cinzia Borsotti (Alisa), Francesco Marchetti (Normanno). Prevendita biglietti (regolare 25 euro, bambini gratis) http:www.musictick.com o al bar del teatro, via San Bartolo in Tuto 1. Info: 340 811 9192 e [email protected]