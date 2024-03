L’interno del polo scientifico è poco accessibile: "Servono soluzioni che facilitino gli spostamenti"

Vari, e in diversi periodi, sono stati i tentativi messi in atto per migliorare i collegamenti, anche attraverso il trasporto pubblico, verso e all’interno del polo scientifico universitario che, però, ancora oggi resta poco accessibile da questo punto di vista come dimostrano le frequenti proteste di chi frequenta quotidianamente l’area. Sul tema si è anche espresso il consiglio comunale approvando, nell’ultima seduta, una mozione presentata dal capogruppo di Italia Viva Gabriele Toccafondi, emendata con altri contributi, dedicata a "soluzioni che facilitino gli spostamenti nell’area". Il documento, riprendendo le lamentele di studenti e docenti sui disservizi del trasporto pubblico e dei collegamenti tra il polo, Sesto e Firenze e considerato che è in previsione da tempo la realizzazione, da parte della Città Metropolitana all’intersezione fra via dell’Osmannoro e via delle Idee, impegna l’amministrazione comunale a "continuare, in stretto contatto con l’Università degli Studi, a sollecitare AT e RFI perché garantiscano un servizio coerente con le risorse investite" e a "continuare a lavorare, insieme a Città Metropolitana, Regione Toscana e Università degli Studi, al fine di migliorare la viabilità che consente di entrare e uscire nell’area del Polo".

Sandra Nistri